Бадра Гунба поручил силовикам усилить взаимодействие с российской военной базой и погрануправлением ФСБ России

СУХУМ, 24 июля. /ТАСС/. Несколько дронов во время массированной атаки на Сочи нарушили и воздушное пространство Абхазии. Президент Бадра Гунба на заседании Совбеза поручил силовикам усилить взаимодействие с российской военной базой и погрануправлением ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам заседания.

"Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности в связи с массированной атакой БПЛА территории Российской Федерации в непосредственной близости от государственной границы Абхазии. Также зафиксировано нарушение воздушного пространства Абхазии несколькими дронами. Главнокомандующий Вооруженными силами, президент Абхазии поручил Министерству обороны и Службе государственной безопасности Абхазии усилить взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и 7-й военной базой Министерства обороны Российской Федерации по предотвращению подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Совета безопасности обсудили вопрос обеспечения надежной защиты критической инфраструктуры Абхазии во взаимодействии с российскими коллегами.