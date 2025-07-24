Маневры продлятся до 25 июля

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Учения военно-воздушных сил (ВВС) Североатлантического альянса "Удар Нептуна" с участием истребителей Великобритании, США и Финляндии проходят в воздушном пространстве Литвы. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Учения проводятся в районе полигонов в Казлу-Руде и Паюостисе. Поставленные задачи выполняются истребителями ВВС США F-18 Super Hornets, истребителями ВВС Великобритании F-18 и Финляндии Eurofighter Typhoon", - говорится в сообщении на сайте командования.

Управление операцией с земли осуществляют военные специалисты Испании, Италии и Литвы. Американские F-18 Super Hornets поднялись в воздух для учений с находящегося в Средиземном море авианосца USS Gerald R. Ford. Участники тренировки отрабатывают атаки дальнего действия в зоне ответственности НАТО в регионах Черного моря и Балтийского моря.

Учения в небе Литвы продлятся до 25 июля.