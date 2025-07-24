Внефракционный депутат Верховной рады назвал Владимира Зеленского патологическим лжецом, который способен продать даже своих родных ради власти и денег

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новый законопроект Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), который он согласовал и якобы уже сегодня собирается внести в Раду, станет "дымовой завесой" для отвлечения внимания украинцев. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Все эти разговоры о новом законопроекте, о том, что "все будет как было" - это вбросы для успокоения. Не будет. Причем абсолютно неважно, что он [Зеленский] подаст, что проголосуют и проголосуют ли вообще. Это все - дымовая завеса", - написал он в Telegram-канале.

По словам депутата, Зеленский - патологический лжец, который способен продать даже своих родных ради власти и денег. Поэтому Дмитрук призвал людей, выходящих уже третий день подряд на митинги в разных городах Украины против ликвидации НАБУ и САП, "к единству, сопротивлению и открытым действиям". "Остановить весь этот беспредел и мрак можно. Но только без Зеленского", - добавил депутат.

В четверг Зеленский заявил, что согласовал текст еще одного законопроекта об антикоррупционных службах и сегодня он будет внесен в Верховную раду. Пока текст документа на сайте Рады отсутствует. При этом глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что Зеленский "поставил задачу руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов в течение двух недель подготовить предложения по изменениям в законодательство".

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Это привело к протестам - во многих городах Украины последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих.