Нетаньяху отозвал делегацию переговорщиков из Дохи для консультаций

Израиль ценит посреднические усилия Катара и Египта и посланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщила канцелярия главы правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию с ведущихся в Дохе переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"В связи с ответом ХАМАС, полученным сегодня утром, было решено вернуть переговорную группу для дальнейших консультаций в Израиле. Мы ценим посреднические усилия Катара и Египта и усилия посланника [президента США Стивена] Уиткоффа, направленные на достижение прорыва на переговорах", - говорится в сообщении.

В четверг утром канцелярия Нетаньяху сообщила, что получила от посредников ответ представителей палестинского движения ХАМАС и теперь внимательно его изучает. Как сообщил телерадиокомпании Kan израильский чиновник, участвующий в переговорах, новый ответ выглядит "более позитивным", чем предыдущий. Как утверждал телеканал Al Hadath, документ содержит требование "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора" на юге Газы. ХАМАС также настаивает на том, чтобы хотя бы "часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств" и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе.

В среду телеканал Sky News Arabia проинформировал, что представители Египта и Катара, которые выступают посредниками на непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем, попросили радикалов предоставить более конструктивный ответ на предложения по урегулированию ситуации в секторе. Телеканал утверждал, что ответ движения содержал главным образом его комментарии по вопросам доставки гуманитарной помощи, карты вывода израильских войск из анклава и предоставления движению гарантий прекращения огня в Газе.

В рамках последней инициативы во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, и 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе после начала военной операции Израиля в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям Газы.