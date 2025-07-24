СБ ООН согласовывает проведение заседания по эскалации Камбоджи и Таиланда

Председательство Пакистана получило запрос о проведении экстренного заседания Совета

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН получил запрос Камбоджи о проведении экстренного заседания по эскалации пограничного конфликта с Таиландом и проводит консультации. Об этом сообщили журналистам в постоянном представительстве Пакистана при ООН, который в июле исполняет функции председателя Совбеза.

"Председательство получило от Камбоджи запрос о проведении экстренного заседания Совета. Мы проводим консультации, оно [заседание] пока не запланировано", - сообщила пресс-служба миссии.

Вооруженные столкновения произошли утром 24 июля вдоль камбоджийско-таиландской границы недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вооруженное вторжение.

По меньшей мере 11 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Таиланда Сомсака Тхепсутхина. Посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.