Цель закона заключается в том, чтобы парламент дал согласие на денонсацию президентом Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете производства, применения и хранения противопехотных мин.

"23 июля 2025 года Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 25 июня 2025 года о денонсации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года", - говорится в сообщении на сайте канцелярии польского лидера. "Цель закона заключается в том, чтобы парламент дал согласие на денонсацию президентом Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой в Осло 18 сентября 1997 года, в соответствии со статьей 89 п. 1 Конституции", - поясняет канцелярия.

В марте Польша совместно со странами Балтии и Финляндией объявила о намерении выйти из Оттавской конвенции.