В профсоюзе раскритиковали отказ руководства от консультаций с представителями персонала, а также отсутствие доказательств того, что сокращение штата в 20% "поможет преодолеть текущий кризис"

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Члены профсоюза сотрудников штаб-квартиры ООН в Женеве приняли резолюцию о недоверии генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу в связи с предложениями по реформированию организации в рамках инициативы "ООН-80", которая предполагает сокращение штата сотрудников организации на 20% в 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе профсоюза.

"Сотрудники выражают недоверие к "ООН-80", генеральному секретарю Антониу Гутерришу и заместителю генерального секретаря Гаю Райдеру", - указывается в тексте резолюции. Подчеркивается, что текст был принят на внеочередном общем собрании профсоюза, в котором приняли участие порядка 600 членов при необходимом кворуме в 200 человек.

По данным профсоюза, основанием для выражения недоверия стало отсутствие среди руководства организации "видения в отношении реформы, которая готовилась в панике". В профсоюзе раскритиковали отказ руководства от консультаций с представителями персонала по вопросу сокращения должностей, а также отсутствие доказательств того, что 20%-ное сокращение штата "поможет преодолеть текущий кризис". Там также отметили, что под сокращения подпадают в основном рядовые сотрудники, в то время как заместителей генсека они не затронут.

12 марта Гутерриш официально объявил о запуске инициативы "ООН-80" (название отсылает к 80-му юбилею организации в 2025 году), направленной на повышение эффективности организации и внесение структурных изменений в ее работу. 2 мая его официальный представитель Стефан Дюжаррик подтвердил планы масштабных реформ всемирной организации. По его словам, работа будет осуществляться в трех направлениях: оптимизация ресурсов, пересмотр устаревших мандатов и структурные изменения системы ООН.

По сведениям агентства Reuters, рабочая группа генсека ООН предлагает объединить операционные структуры Всемирной продовольственной программы, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в единый гуманитарный орган, а также перевести часть сотрудников из Женевы и Нью-Йорка в региональные офисы, расположенные в менее дорогих городах. По информации агентства Associated Press, более 60 отделений и агентств ООН получили распоряжение до середины июня представить предложения по сокращению 20% своего персонала в рамках реформы "ООН-80".