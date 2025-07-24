Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в готовности помочь в этом вопросе, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Германия проведет экспертизу нового законопроекта Владимира Зеленского о статусе антикоррупционных органов на Украине.

"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. [Канцлер ФРГ ]Фридрих [Мерц ] заверил в готовности помочь", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП, подписанный Зеленским 22 июля, вызвал бурю негодования на Западе. В среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского относительно действий киевского режима против антикоррупционных органов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией.

После негативной реакции Запада и митингов по всей стране Зеленский стал поспешно готовить новый законопроект, который, по его утверждению, должен восстановить независимость НАБУ и САП. Депутат Ярослав Юрчишин внес в Верховную раду проект закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов, а Зеленский согласовал текст еще одного законопроекта, который также внесен в Раду.