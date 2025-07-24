Клаудия Шейнбаум добавила, что было уничтожено 1193 лаборатории по производству метамфетаминов

МЕХИКО, 24 июля. /ТАСС/. Трафик фентанила из Мексики в США сократился на 50% с октября 2024 года благодаря усилиям мексиканских силовых структур. Об этом заявила президент республики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"С октября, когда мы (администрация Шейнбаум - прим. ТАСС) вступили в должность, и по сегодняшний день трафик фентанила [в США] снизился на 50%", - подчеркнула глава государства. Она добавила, что эти данные подтверждаются американскими властями.

"Что это значит? Это значит, что в Мексике изымается больше фентанила, и он уже не попадает в США. Благодаря чему? Благодаря всей стратегии в сфере безопасности, - объяснила Шейнбаум. - Это не связано с действиями против какой-то одной преступной группы, а является результатом различных мер, которые мы предпринимаем".

Президент добавила, что усилия властей Мексики касаются не только фентанила. "Напоминаю, было уничтожено <...> 1193 лаборатории по производству метамфетаминов. Это также нанесло ущерб организованной преступности, который оценивается примерно в 43 млрд песо ($2,32 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС) за счет конфискаций, задержаний, а также изъятий огнестрельного оружия", - сообщила Шейнбаум.