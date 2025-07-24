Президент республики добавил, что не хочет войны

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет войны, но в республике "на всякий случай" готовятся к ней.

"Девчонки, готовьтесь. Война начнется - пойдете как минимум [хлеба убирать]", - сказал он, обращаясь к журналисткам во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области с целью личного контроля за ходом уборочной кампании.

Девушки ответили: "Мы надеемся, что не начнется". "Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай", - пояснил глава государства. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".