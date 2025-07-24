Генсек ООН призвал стороны к сдержанности

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен пограничным конфликтом между Камбоджей и Таиландом, призывает стороны к сдержанности. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за вооруженными столкновениями на границе Камбоджи и Таиланда. Генеральный секретарь призывает обе стороны к максимальной сдержанности и разрешению разногласий посредством диалога", - сказал он.

Вооруженные столкновения произошли утром 24 июля вдоль камбоджийско-таиландской границы недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вооруженное вторжение.

По меньшей мере 11 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Таиланда Сомсака Тхепсутхина. Посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.