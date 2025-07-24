Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Корнин считают, что администрация экс-президента страны Барака Обамы манипулировала информацией по России

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские сенаторы-республиканцы попросили Минюст США назначить спецпрокурора для проведения расследования в связи с тем, что администрация 44-го американского президента Барака Обамы манипулировала разведданными по России.

Как сообщил на своей странице в соцсети X законодатель Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), он и другой сенатор Джон Корнин (от штата Техас) "призывают [министра юстиции и] генерального прокурора США Пэм Бонди назначить спецпрокурора для проведения расследования". Предметом разбирательства, по мнению республиканцев, должно стать то, "в какой степени экс-президент Обама, его помощники и сотрудники его администрации манипулировали аппаратом, обеспечивающим национальную безопасность США, в политических целях".

Снятие спецпрокурора США с должности возможно лишь при определенных обстоятельствах вне зависимости от того, кто занимает пост президента. Данное решение сможет принять только генеральный прокурор в случае, если спецпрокурор будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

Действующий президент США Дональд Трамп 22 июля заявил, что распространение демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года было "преступлением века" и создало серьезную угрозу для США. Он ранее неоднократно ссылался на касающийся этого отчет, подготовленный аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард и опубликованный 18 июля.

Согласно этому отчету, администрация демократа Обамы после победы республиканца Трампа на президентских выборах в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.