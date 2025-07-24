Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее потребовала объяснений от Владимира Зеленского относительно действий киевского режима против антикоррупционных органов

ООН, 24 июля. /ТАСС/. ООН хотела бы видеть от всех правительств шаги по эффективной борьбе с коррупцией. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать законопроект Владимира Зеленского о статусе антикоррупционных органов на Украине.

"Мы определенно хотим, чтобы все правительства предпринимали шаги для эффективной борьбы с коррупцией", - сказал он.

Законопроект о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подписанный Зеленским 22 июля, вызвал бурю негодования на Западе. В среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского относительно действий киевского режима против антикоррупционных органов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией.

После негативной реакции Запада и митингов по всей стране Зеленский стал поспешно готовить новый законопроект, который, по его утверждению, должен восстановить независимость НАБУ и САП. Депутат Ярослав Юрчишин внес в Верховную раду проект закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов, а Зеленский согласовал текст еще одного законопроекта, который также внесен в Раду.