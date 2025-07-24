Согласно законопроекту, работники НАБУ, САП, БЭБ и ГБР должны будут не реже одного раза в два года пройти проверку на полиграфе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. Текст документа опубликован на сайте украинского парламента.

Согласно тексту инициативы, "подразделение внутреннего контроля по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины (СБУ), не реже одного раза в два года проводит полиграфологические исследования работников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Бюро экономической безопасности (БЭБ), офиса генерального прокурора Украины, Государственного бюро расследований (ГБР), Национальной полиции, которые имеют допуск к гостайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора".

Такую же проверку работников этих органов СБУ должно провести в течение полугода со дня вступления закона в силу. Если законопроект будет принят, это фактически поставит сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, ГБР в зависимость от СБУ.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что в остальном "законопроект отменяет ликвидацию независимости НАБУ и САП и возвращает им все нормы, отмененные законом от 22 июля".

Зеленский во вторник подписал принятый Радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Согласно вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь может забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП вызвал бурю негодования на Западе. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией. В МВФ заявили, что действия Зеленского плохо скажутся на экономике Украины. Именно после негативной реакции Запада и митингов по всей стране Зеленский стал поспешно готовить новый законопроект.