Аль-Анад ранее подвергалась атакам хуситов

ДОХА, 24 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла на военной авиабазе Аль-Анад, которая расположена в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом сообщил йеменский портал Al Mashhad.

Согласно его информации, в четверг вечером на одном из оружейных складов авиабазы произошли взрывы. Над военным объектом поднялись столбы дыма, звуки взрывов были слышны в районах около базы и на окраинах соседней провинции Аден, сообщили источники портала.

Отмечается, что авиабаза Аль-Анад является одной из крупнейших в стране. Ранее она подвергалась атакам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".