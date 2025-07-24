Журналист газеты Оуэн Мэттьюс отметил, что Владимир Зеленский пользовался чрезвычайными полномочиями в рамках военного положения, чтобы высылать, сажать в тюрьму и вести расследование в отношении многих политических оппонентов и критиков

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский должен сложить полномочия после принятых мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое мнение выразил журналист газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.

"Теперь есть риск, что он (Зеленский - прим. ТАСС) последует примеру своих коррумпированных предшественников, ему следует уйти в отставку ради Украины", - говорится в материале.

Как отметил журналист, в последний год Зеленский пользовался чрезвычайными полномочиями в рамках военного положения, чтобы высылать, сажать в тюрьму и вести расследование в отношении многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи предприятий захвачены приближенными Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией. Несколько высокопоставленных членов правительства были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию.

Как полагает журналист, новый украинский лидер мог бы "перезапустить" отношения с Россией в случае готовности защищать права русскоязычного населения Украины.

Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ и работу Национального агентства по предотвращению коррупции.