По данным издания, он состоит из трех этапов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Против Владимира Зеленского на Украине разработали трехэтапный план по свержению. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, первый этап - добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы об антикоррупционных органах - Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Если Зеленский пойдет на это, то он покажет свою стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти, поскольку уже не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков, отмечает издание.

Второй этап - добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Зеленскому будут предлагать сделать Ермака козлом отпущения в истории с урезанием полномочий НАБУ и уволить. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри команды Зеленского, где Ермаком многие недовольны, в первую очередь лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Страна" отмечает, что при этом акции протеста будут продолжаться, и начнется третий этап: Зеленскому предложат выбор - либо стать "свадебным генералом", который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. Может быть и более жесткий вариант, связанный с принуждением Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа.