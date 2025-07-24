Подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке отметил, что РФ проявила себя в качестве лидера сопротивления стран глобального Юга против западных стран

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Запад пытается наказать восставшую против его господства Россию, чтобы другие страны не брали с нее пример. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, Россия проявила себя в качестве лидера сопротивления стран глобального Юга против коллективного Запада. Это нашло отражение в том числе и в том, что за последние 3,5 года Москва не поддалась на попытки заставить себя повиноваться "ни посредством политических, ни экономических санкций, ни поставок вооружений". По оценкам военного, пример России "становится образцом для подражания".

Так, в июне руководство Ирана "успешно противостояло попыткам шантажа со стороны Запада". В частности, смены власти в стране, на которую рассчитывал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, так и не произошло. КНДР теперь открыто выступает союзником России, и ее не удается за это наказать, добавляет эксперт.

"Если эта тенденция сохранится, то под угрозой окажется вся западная гегемония в мире. С точки зрения ЕС и НАТО, Россия как лидер восставших должна быть наказана", - пояснил Боссхард в ответ на вопрос ТАСС, зачем Евросоюз взял курс на противостояние с Москвой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия сообщества, борьбой с Россией. По его словам, военная пропаганда Брюсселя заключается в том, что РФ якобы может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее. По мнению Орбана, конфликт на Украине как раз рассматривается в качестве такого превентивного удара, поэтому лидеры Евросоюза хотят его продолжать.