Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявлял о сложной ситуации сразу на четырех направлениях - на покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский назвал участок фронта у Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Говорил сегодня с Главкомом [ВСУ Александром Сырским] - утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск - это наше ежедневное внимание <...>, самое сложное сейчас направление", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

8 июля главком ВСУ Сырский заявлял о сложной ситуации сразу на четырех направлениях - на покровском (под Красноармейском ДНР), лиманском (север ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) и северослобожанском (север Сумской области).