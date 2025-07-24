США не примут участие в конференции ООН по ближневосточной проблеме

Планировалось, что Саудовская Аравия и Франция организуют проведение конференции 17-20 июня

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не планирует принимать участие в международной конференции высокого уровня по достижению двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта, которая пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 28-30 июля. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт на регулярном брифинге для журналистов.

"Нечего прибавить к тому, что мы не будем присутствовать на этой конференции", - ответил он на вопрос об отношении Вашингтона к этому мероприятию.

Ранее планировалось, что Саудовская Аравия и Франция организуют проведение конференции 17-20 июня. Однако мероприятие было отложено из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году. Принцип "двух государств для двух народов" предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем.