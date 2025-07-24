Упавший в Болгарии красный шар оказался останками спутника Starlink

Отмечается, что падение спутника - довольно редкое явление: обычно они полностью сгорают в атмосфере

СОФИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Красный шар, упавший в городе Якоруда, оказался останками искусственного спутника. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, к такому выводу пришли эксперты Болгарской академии наук, исследовавшие объект, практически испарившийся от контакта с водой, и пробы с места его падения.

"Обнаруженный объект - останки спутника системы Starlink, во взятых пробах отмечено высокое содержание железа", - сообщил о выводах ученых заместитель главы местной администрации Беди Осман.

Отмечается, что падение подобного спутника - довольно редкое явление: обычно они полностью сгорают в атмосфере.

15 июля житель города Якоруда обнаружил во дворе своего дома красный дымящийся шар, который едва не поджег траву. Горячий предмет облили водой, после чего он практически испарился, образцы почвы с места его падения были отправлены на экспертизу.