Речь идет о Львове, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Николаеве, Полтаве и Житомире, сообщили украинские СМИ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Митинги против закона, подписанного Владимиром Зеленским и фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начались еще в пяти городах Украины, сообщают украинские СМИ.

Так, по сведениям издания "Общественное. Новости" ко Львову, Ровно, Тернополю, Харькову и Хмельницкому присоединились Винница, Днепр (ранее - Днепропетровск), Николаев и Полтава. По данным агентства Укринформ, митинг также начался в Житомире.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к протестам - во многих городах Украины в последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих.

В четверг Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. В частности, по нему сотрудники Службы безопасности Украины не реже одного раза в два года будут проводить полиграфическую проверку сотрудников НАБУ, САП, а также Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиции, имеющих доступ к государственной тайне.