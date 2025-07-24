Некоторые митингующие обвинили ее в предательстве и пытались выгнать с акции протеста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышла на митинг в Киеве против давления властей страны на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

На записи видно, что депутат держит в руках табличку "Отставка [главкома ВСУ Александра] Сырского". Однако акция Безуглой не понравилась некоторым митингующим. На записи видно, как ее пытаются выгнать с акции и обвиняют в предательстве.

В настоящий момент митинги против действий Владимира Зеленского в отношении НАБУ и САП проходят в Киеве, Львове, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новым протестам - во многих городах Украины в последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих.

В четверг Зеленский внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. В частности, согласно этой инициативе, СБУ не реже одного раза в два года будет проводить полиграфическую проверку сотрудников НАБУ, САП, а также Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиции, имеющих доступ к гостайне.