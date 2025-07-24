Издание "Страна" не привело дополнительных подробностей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спутниковая система связи Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии фронта. Об этом сообщил украинский военный с позывным Тень, его слова приводит издание "Страна".

Каких-либо подробностей СМИ не уточняет. Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году американским предпринимателем Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Сервис активно применяют украинские военные для поддержания связи.

В начале года Министерство цифровизации Польши сообщило, что польские власти с 2022-го по конец 2024 года потратили $83,5 млн на закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины. В 2025 году Варшава планирует направить на эти цели еще $20 млн. Также министерство уточнило, что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink заканчивается 30 сентября. Ведомство добавило, что у него нет сведений на тему поиска альтернативы терминалам Starlink. В настоящий момент Евросоюз рассматривает возможность замены Starlink на Украине на собственные системы связи.