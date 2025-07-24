По мнению израильского премьера, подобный шаг "угрожает созданием еще одного иранского сателлита"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израиль решительно осуждает решение Франции о признании государственности Палестины, о котором объявил президент республики Эмманюэль Макрон. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона о признании палестинского государства рядом с Тель-Авивом в свете резни 7 октября [2023 года]. Подобный шаг вознаграждает террор и угрожает созданием еще одного иранского сателлита, подобно тому, как это произошло с Газой", - написал он на своей странице в соцсети X.

По мнению Нетаньяху, создание отдельного палестинского государства "в нынешних условиях стало бы плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирного сосуществования рядом с ним". "Давайте скажем четко: палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля", - полагает израильский премьер.

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, "сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению". Он также выступил за демилитаризацию палестинского движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы. По мнению Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государству Палестина и "позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести вклад в безопасность всех народов Ближнего Востока".

В апреле французский президент заявлял, что Париж может признать государственность Палестины в июне.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.