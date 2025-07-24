Президент США, в частности, заявил, что удивлен стоимостью проекта, указав, что работы могли быть дешевле

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом публично поспорили об общей стоимости ремонта комплекса зданий финансового регулятора. Это произошло во время визита Трампа на стройплощадку для ознакомления с ходом работ.

После прогулки по территории президент остановился возле журналистов пресс-пула. "Итак, мы посмотрели, и похоже, что цифра теперь составляет $3,1 млрд. Выросла немного или же значительно. Так что из 2,7 теперь стало 3,1", - сказал он. При этих словах стоявший рядом Пауэлл замотал головой в разные стороны, явно не соглашаясь с Трампом. "Мне неизвестно об этом, мистер президент", - перебил он главу государства.

"Это стало известно только что", - невозмутимо ответил Трамп, после чего достал из нагрудного кармана пиджака бумагу и передал главе ФРС. "Я об этом ни от кого не слышал в ФРС. Это пришло от нас?" - спросил Пауэлл, надевая очки и вчитываясь в документ.

"Вы включили реновацию здания [имени Уильяма Макчесни] Мартина. Вы только что добавили третье здание. Вот что это", - сказал глава ФРС чуть позже, прочитав бумагу. "Это здание, которое строят", - ответил ему президент. "Нет, его построили пять лет назад. Мы закончили работы над зданием Мартина пять лет назад", - указал ему Пауэлл. "Это часть общих работ", - резюмировал Трамп.

Позже Трамп заявил журналистам, что удивлен такой стоимостью проекта, указав, что работы могли быть дешевле. Глава государства добавил, что ранее он построил в Вашингтоне отель за гораздо меньшие деньги. "Я построил прекрасный отель, который все здесь знают. Он называется "Старый почтамт". Это намного более крупный проект. И на его строительство я потратил $200 млн", - указал он.

17 июля директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут заявил журналистам, что администрация США намерена проверить, почему ремонт зданий ФРС подорожал на $700 млн, до $2,5 млрд. Он указывал, что проект предусматривает создание террас на крышах, отделку из мрамора, а также отдельные лифты для VIP-персон. Воут также добавил, что стоимость ремонта составляет $1 923 на каждый квадратный метр площади - это в два раза выше среднего показателя для аналогичных работ в любом из других исторических зданий федерального правительства США.

Конфликт с ФРС

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%.

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.