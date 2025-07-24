Заседание состоится в 22:00 мск

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет 25 июля экстренное закрытое заседание в связи с обострением пограничного конфликта Камбоджи с Таиландом. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

"Закрытое заседание состоится в 15:00 (22:00 мск)", - сказал он.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш обеспокоен пограничным конфликтом между Камбоджей и Таиландом и призывает стороны к сдержанности.