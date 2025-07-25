ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Министры из Израиля и Сирии провели первые за 25 лет переговоры на высоком уровне. Встреча прошла в Париже при посредничестве спецпредставителя США на Ближнем Востоке Тома Баррака, сообщил портал Axios.

По сведениям портала, в переговорах приняли участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава МИД в сирийском переходном правительстве Асаад аш-Шейбани. Встреча продлилась четыре часа, а основной ее темой стало снижение напряженности между странами. Стороны намеревались договориться о безопасности на юге Сирии и прекращении огня, сообщили Axios израильские источники.

Отмечается, что за последние месяцы Израиль и Сирия уже провели несколько встреч. Парижские переговоры станут первым шагом для укрепления доверия между странами, утверждает портал.

16 июля израильские ВВС атаковали ряд стратегических объектов в Дамаске и его окрестностях, в частности, удары были нанесены по комплексу зданий Генштаба сирийской армии и президентскому дворцу в квартале Абу-Руммана. 17 июля воздушные рейды были совершены на базу 132-й мотострелковой бригады в Бзамиле и базу 107-й бронетанковой бригады в Джебле на северо-западе страны. 23 июля истребители израильских ВВС нанесли удары по складам сирийских вооруженных сил в центральной провинции Хомс во второй половине дня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если правительственные войска не будут выведены из города Эс-Сувейда и прилегающих к нему районов на юге республики, где проживают друзы.

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня на всей территории южной провинции в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.