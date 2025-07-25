США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины

Госсекретарь назвал решение Парижа безрассудным и добавил, что оно "лишь служит пропаганде ХАМАС"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не поддержали Францию в ее намерении признать Государство Палестина, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"США решительно отвергают план [президента Франции Эмманюэля] Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН", - написал он в X. Госсекретарь назвал решение Парижа безрассудным и добавил, что оно "лишь служит пропаганде ХАМАС" и является "пощечиной жертвам [случившегося в Израиле] 7 октября [2023 года]".

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, "сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению". Он также выступил за демилитаризацию палестинского движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы. По мнению Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государству Палестина и "позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести вклад в безопасность всех народов Ближнего Востока".