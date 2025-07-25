Густаво Петро также созвал срочную встречу с представителями профсоюзов угледобывающей промышленности

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что военно-морские силы страны получат приказ останавливать суда с углем, направляющиеся в Израиль.

"Вновь вышло судно, полное угля, по направлению к Израилю. Это вызов для моего правительства. <...> ВМС получат письменный приказ останавливать суда, следующие в Израиль", - написал глава государства в X.

Он также созвал срочную встречу с представителями профсоюзов угледобывающей промышленности.

На прошлой неделе Петро обвинил часть сотрудников своей администрации в предательстве из-за того, что еврейское государство продолжает получать уголь из Колумбии, несмотря на запрещающий указ, изданный почти год назад. Он также потребовал привлечения к ответственности руководителей работающих в республике компаний Glencore и Drummond. По словам Петро, они поставляют Израилю 60% необходимого стране объема угля.

В октябре 2023 года руководство Колумбии приняло решение отозвать для консультаций своего посла в Израиле из-за военной операции в секторе Газа. Петро тогда заявил, что удары по палестинскому анклаву и его блокада несут жертвы и разрушения, сравнимые с последствиями подавления нацистами восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Израильские власти вызвали в МИД посла Колумбии Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро "антисемитскими". В мае 2024 года Богота разорвала дипломатические отношении с Израилем.