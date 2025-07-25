NDTV: Моди побил рекорд Индиры Ганди по длительности работы на посту премьера

Глава правительства стал вторым в истории независимой Индии по продолжительности пребывания в должности

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди преодолел рубеж в 4 078 дней на посту главы индийского правительства, превзойдя рекорд Индиры Ганди (1917-1984), которая занимала должность премьер-министра страны 4 077 дней подряд с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года. Об этом сообщает телеканал NDTV.

С этим достижением Моди стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьера в истории независимой Индии, уступая только первому главе правительства страны Джавахарлалу Неру.

Моди - первый и единственный премьер-министр, родившийся после обретения независимости. Также он единственный премьер Индии, помимо Джавахарлала Неру, который трижды подряд побеждал на выборах лидера политической партии, и первый с 1971 года действующий глава правительства, вернувшийся к власти с полным большинством голосов. Ранее Моди сравнялся с Неру, приведя свою партию к победе на трех выборах в Лок сабху (нижнюю палату парламента) подряд.

Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 года в городе Ваднагар штата Бомбей (с 1960 года - штат Гуджарат, Индия). С 2014 года Моди занимает пост премьер-министра Индии. С его приходом к власти в стране была запущена программа экономической модернизации Make in India ("Делай в Индии"), направленная на привлечение инвестиций, проведены денежная и налоговая реформы. В 2019 году ему удалось провести через парламент закон об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного конституцией 1950 года.