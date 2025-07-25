Премьер-министр Венгрии отметил, что пытался объяснить Владимиру Зеленскому, что время не на стороне Киева

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией и напрасно упорствует, рассчитывая одержать победу на поле боя. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Время не на стороне Украины. Это было верно год назад, это верно и сейчас", - сказал глава правительства, напомнив, что в июле 2024 года побывал в Киеве, где предлагал Владимиру Зеленскому посреднические услуги в мирном урегулировании конфликта с Россией.

"Год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня. Достичь мира с Россией сейчас [для Украины] труднее", - отметил Орбан.

По его словам, он пытался объяснить Зеленскому, что для Украины "эта война проиграна или будет проиграна в считаные секунды, время не на их стороне, поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву". "Украине стоило открыться для [достижения] мира, но они были закрыты и отказались от моего предложения", - отметил премьер.

"Высокую цену за это заплатили не мы, венгры, а украинцы", - заявил Орбан, добавив, что Венгрия сделала все, что могла, и в конце концов "каждый сам кузнец своего счастья".

В июле 2024 года премьер-министр Венгрии побывал с миротворческой миссией в Киеве и Москве, где предложил сначала Зеленскому, а затем президенту России Владимиру Путину подумать над тем, чтобы установить прекращение огня и начать подготовку к переговорам. По завершении поездки в Москву Орбан сообщил, что и Украина, и Россия опасаются, что перемирие может быть использовано другой стороной в своих интересах, в частности для перегруппировки войск и подготовки к новому наступлению.