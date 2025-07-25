NYT: США следует создать команду переговорщиков по урегулированию на Украине

По мнению газеты, если челночная дипломатия не будет успешной, Соединенным Штатам следовало бы вести переговоры с Москвой и Киевом в третьей стране, но на постоянной основе

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Администрации президента США Дональда Трампа для успешного урегулирования конфликта на Украине следует сформировать профессиональную команду переговорщиков для регулярного взаимодействия с представителями Москвы и Киева. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

В ее публикации отмечается, что "нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно", чтобы положить конец конфликту. Исторически переговоры по разрешению крупных кризисов занимали длительное время и требовали кропотливой работы всех вовлеченных сторон, пишет газета.

Издание напоминает, что выработка "Соглашения Страстной пятницы" 1998 года между Великобританией и Ирландией, которое позволило положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений противников и сторонников независимости Северной Ирландии от британской короны, заняла около двух лет. Перемирие, положившее конец войне на Корейском полуострове (1950-1953), было достигнуто в ходе 575 встреч, проходивших в течение двух лет.

По оценке NYT, американские переговорщики могли бы использовать пример бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. В начале 1970-х годов благодаря его челночной дипломатии переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Египтом завершились подписанием двух соглашений о разъединении израильских и египетских войск на Синайском полуострове.

По мнению газеты, если челночная дипломатия не будет успешной, США следовало бы вести переговоры с Россией и Украиной в третьей стране, но на постоянной основе. Издание считает, что "в течение нескольких месяцев" это могло бы привести к заключению соглашения об урегулировании конфликта.

Переговоры РФ и Украины

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.