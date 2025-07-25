Он также надеется на принятие нового законопроекта парламентом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов под давлением общества, которое вышло на протесты против принятого парламентом и подписанного Зеленским закона о сокращении полномочий этих ведомств.

"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали", - сказал он на утренней пресс-конференции в Киеве.

При этом он допустил, что должен был обсудить этот вопрос с обществом до того, как принимать решения. "Наверное, нужно было вести диалог. Всегда нужно общаться", - сказал он.

Он также надеется на принятие внесенного им нового законопроекта парламентом. "Самое важное сейчас - это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло", - отметил он.

Ликвидация НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. В тот же вечер около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Митинги, которые прошли также в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе, не стихали два дня. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих.

В четверг Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. Новый законопроект предполагает, что проверки на полиграфе сотрудников антикоррупционных органов будет проводить само НАБУ, а не Служба безопасности Украины. Проверки на полиграфе будут проводиться не реже одного раза в два года. При этом подразделение внутреннего контроля НАБУ должно согласовывать методологию проверки сотрудников на полиграфе с СБУ.