США выделили Польше $4 млрд военных кредитов

Варшава стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования Вашингтона, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму $4 млрд по программе Foreign Military Financing.

"Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing", - говорится в сообщении в X польского Минобороны.

Как подчеркнул Косиняк-Камыш на церемонии подписания документа, Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. "В рамках программы Foreign Military Financing США выделят Польше кредитные гарантии в размере $4 млрд. Средства будут направлены на модернизацию польских ВС", - поясняет ведомство.

США - ключевой оборонный партнер Польши. Варшава закупает у американской стороны истребители F-35, ударные вертолеты 96 Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams, а также системы ПВО Patriot.