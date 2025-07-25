В проекте бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, где обозначены затраты на новых членов, не предусмотрены средства для Молдавии, заявил бывший президент республики

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, а также чиновники ЕС лгут молдавскому народу, что Молдавию примут в ЕС, чтобы удержаться у власти на предстоящих 28 сентября выборах в парламент. Об этом заявил лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, отметив, что обманывать граждан нынешним властям помогают руководители ЕС, которые в ходе визитов в Кишинев также раздают необоснованные обещания.

"В проекте бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, где обозначены затраты на новых членов, не предусмотрены средства для Молдавии как для нового члена ЕС. Приезжает сюда Урсула фон дер Ляйен и другие европейские чиновники и говорят - голосуйте за Майю Санду и вы через три года будете членами ЕС. То есть они нагло врут, когда говорят людям: "Проголосуйте за эту шайку "желтых" (цвет правящей партии - прим. ТАСС), и тогда вы скоро вступите в ЕС", - заявил Додон в эфире телеканала N-4.

Он уверен, что в Европе "для себя <...> уже давно решили, что никакого вступления Молдовы в ЕС не будет". "Нужно честно сказать людям - не будет Молдавия членом ЕС в ближайшие десять лет. А что будет в ближайшие пять-шесть лет с ЕС - мы еще посмотрим", - сказал Додон. Он подчеркнул, что "в этой ситуации Молдавия не должна дружить с ЕС против России". "Мы против присоединения к санкциям ЕС против России, которые нанесли ущерб молдавской экономике", - отметил политик.

Ранее Додон заявил в интервью ТАСС, что ущерб, который нанесла Молдавии политика нынешней власти, достиг €5 млрд, что для республики является очень крупной суммой. Бывший президент отметил, что особенно пострадала главная отрасль страны - агропромышленный комплекс, потерявший рынки сбыта в РФ, из-за чего пошел вал банкротств фермеров, который в ближайшие годы будет расти. Также, по его словам, республике приходится закупать российский газ и электроэнергию по завышенным ценам через посредников от ЕС. А сотни тысяч молдавских трудовых мигрантов в России не могут перевести деньги своим родным, вынуждены летать домой через третьи страны.

Молдавские фермеры протестуют уже второй год, требуя от властей компенсировать потери от продолжавшейся несколько лет засухи, рекордной инфляции, потери традиционных рынков в России и странах СНГ. Они также потребовали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины.