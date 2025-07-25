Telegraph: Польша повлияла на решение США возобновить поставки оружия Украине

По данным газеты, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский позвонил спецпосланнику американского президента по Украине Киту Келлогу после ударов ВС РФ по объектам в Киеве и попросил возобновить поставки средств ПВО

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский повлиял на решение администрации президента США Дональда Трампа возобновить поставки военной помощи на Украину. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее данным, 4 июля Сикорский позвонил спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу после ударов ВС РФ по объектам в Киеве и попросил Вашингтон возобновить поставки средств ПВО. Отмечается, что после этого Келлог связался с Трампом и убедил его в необходимости оказания помощи киевским властям.

Согласно изданию, глава Белого дома поручил Келлогу проинформировать министра обороны США Пита Хегсета о возобновлении военных поставок. По информации газеты, руководитель Пентагона ранее не поставил в известность Белый дом или Конгресс США о своем решении приостановить помощь Украине. Подчеркивается, что Келлог и госсекретарь США Марко Рубио узнали о том решении из СМИ.

Позже Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.