Люди вышли на улицы потому что Владимир Зеленский им надоел, а не из-за скандала с антикоррупционными органами, считает экс-депутат

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Протесты молодежи в Киеве и других городах Украины привели к тому, что Владимир Зеленский выглядит не как диктатор, а как злобный карлик. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Экс-депутат напомнил, что в течение трех дней на улицы украинских городов выходила молодежь, протестовавшая против закона, ущемляющего полномочия антикоррупционных органов.

"А вот мои друзья, которые были на этих протестах, обратили внимание, что всего 5% протестующих знают, как называются наши антикоррупционные органы. Люди вышли на протест потому, что Зеленский всем надоел, - сообщил Мосийчук в Telegram-канале. - Над ним стебется молодежь на майдане".

В результате протестов, продолжил экс-депутат, Зеленский "просел". "Злобный клоун, диктатор и узурпатор Зеленский в один день превратился в жалкого карлика, которого уже никто не боится. Да еще в западных СМИ появились публикации, что <...> ему лучше уйти в отставку. То есть Зеленского, которому аплодировали парламенты, стирают, как ластиком стирают рисунок с бумаги. Похоже, процесс его замены стартовал. Кто будет вместо - решит украинский народ", - сказал он.

По мнению Мосийчука, новый закон Зеленского по восстановлению прав антикоррупционных институтов, который депутаты примут на следующей неделе, не успокоит народ, борьба продолжится. "И ее надо вести не просто против диктатора и узурпатора Зеленского, а за возобновление действия Конституции Украины", - заключил Мосийчук.

22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В тот же вечер около двух тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Тогда в центре Киева собралось более девяти тыс. митингующих, протесты охватили также Днепр, Львов, Одессу, Полтаву, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Харьков, Хмельницкий. Накануне вечером на митинге в Киеве неизвестные в балаклавах сожгли портреты Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.