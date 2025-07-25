В Департаменте национальных меньшинств при правительстве страны подчеркнули, что рост слышимости русского языка на улицах связан с прибытием беженцев с Украины и из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 25 июля. /ТАСС/. Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы выступил с напоминанием к общественности о праве свободного общения на русском языке.

"Департамент обращает внимание на то, что русский язык является языком не только зарубежного государства, не только языком прибывших в Литву и получивших вид на жительство иностранцев, но и родным языком русского национального меньшинства Литвы", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Департамент напомнил, что закон о нацменьшинствах гарантирует право их представителям свободно употреблять родной язык. Ведомство предостерегло общество от радикальных высказываний на эту тему, от проявления недовольства тем, что русский язык стал заметно чаще звучать на улицах. Это прежде всего связано с приемом Литвой беженцев с Украины и белорусских оппозиционеров.

"Призываем ответственных за формирование общественного мнения лиц, политиков, государственных чиновников, представителей неправительственных организаций и СМИ вести ответственную коммуникацию, чтобы справедливое стремление укреплять литовский язык не привело к разжиганию розни, которая ослабляет устойчивость государства", - сказано в сообщении.