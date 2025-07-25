Депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что парламентарии должны принять новый документ сразу без второго чтения и правок

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады соберутся на внеочередное заседание 31 июля для рассмотрения нового законопроекта Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Юрчишин.

"31 июля Верховная рада Украины собирается вернуть независимость НАБУ и САП. Чтобы разрушить, потребовалось 16 часов, чтобы вернуть - 10 дней. Четко о приоритетах "Слуги народа" (правящая партия Украины - прим. ТАСС)", - написал Юрчишин в Telegram-канале.

Депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что заседание парламента состоится ровно через 7 дней после регистрации законов, "как должно быть по регламенту". Он заявил, что депутаты должны принять новый законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов сразу без второго чтения и правок. По мнению Железняка, в этот же день принятый закон должен подписать Зеленский, как это было со скандальным законом о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

При этом сейчас в Раде зарегистрирован еще один законопроект об антикоррупционных органах Украины, который ранее разработали парламентарии. Ожидается, что этот вариант закона о НАБУ и САП также может быть рассмотрен 31 июля.

В четверг Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. Новый законопроект предполагает, в частности, что не реже одного раза в два года сотрудники антикоррупционных органов будут проходить проверки на полиграфе, проводить их будет само НАБУ. При этом подразделение внутреннего контроля НАБУ должно согласовывать методологию проверки сотрудников на полиграфе с СБУ.

Контроль над НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. В тот же вечер около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля.