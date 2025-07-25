YouGov: 53% американцев считает, что дело Эпштейна не публикуется из-за Трампа

По данным опроса исследовательской службы, 21% респондентов полагает, что причина отказа властей полностью раскрыть весь массив информации по делу заключается в чем-то другом

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 53% жителей США считают, что некоторые материалы следствия по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за упоминаний в них действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

Еще 21% американцев полагает, что причина отказа властей полностью раскрыть весь массив информации по делу Эпштейна заключается в чем-то другом. 25% опрошенных не смогли сформировать свое мнение по данному вопросу. При этом в том, что материалы не публикуются именно из-за Трампа, уверены прежде всего сторонники Демократической партии США и независимые избиратели, не поддерживающие ни одну из двух основных политических сил страны. Соответствующей позиции придерживаются 84% демократов и 53% независимых избирателей, среди республиканцев аналогичное мнение высказывают только 20% опрошенных, 48% не согласны с этим утверждением.

При этом 61% жителей США уверен, что имя Трампа фигурирует в той или иной форме в материалах дела Эпштейна, не согласны с этим 12% опрошенных, еще 28% затруднились ответить. Мнения о присутствии президента США в документах придерживаются 86% демократов, 60% независимых избирателей и 34% республиканцев.

В причастности непосредственно к самим преступлениям Эпштейна Трампа подозревают 45% американцев, 28% отвергают подобные утверждения, еще 27% не смогли дать однозначную оценку. Эту позицию также разделяют прежде всего демократы (77%) и независимые избиратели (45%). Среди сторонников Республиканской партии этот тезис поддерживает только 11% опрошенных.

В то же время 64% жителей США не уверены в том, что в отношении всех предполагаемых соучастников преступлений Эпштейна будет проведено тщательное и всестороннее расследование, из-за чего отдельные лица смогут уйти от ответственности. Противоположной позиции придерживается 21% респондентов, еще 16% не определились с ответом. Сомнения в абсолютной непредвзятости расследования выразили не только демократы, но и республиканцы. Среди последних не уверены в том, что к ответственности будут привлечены все причастные, значатся 57% опрошенных, среди первых - 72%, также аналогичной позиции придерживается 61% независимых избирателей.

Репрезентативный опрос проводился среди совершеннолетних жителей США 24 июля. В нем приняли участие 4,8 тыс. человек.

О деле Эпштейна и Трампе

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди якобы еще весной уведомила Трампа о наличии его имени в бумагах Эпштейна. По данным издания, Трамп фигурирует в документах много раз.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

При этом Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.