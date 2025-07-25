Истребители Таиланда нанесли серию авиаударов по позициям ВС Камбоджи

Как отмечается в заявлении ВВС страны, удары по целям в окрестностях храмовых комплексов Прэахвихеа, Та Муен Том и Пху Макуа нанесены в ответ на применение тяжелого вооружения по жилым домам и больницам на территории королевства

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда применили истребители F-16 для нанесения авиаударов по позициям камбоджийских вооруженных сил в приграничных районах. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление таиландских ВВС.

Как отмечается, удары по целям в окрестностях храмовых комплексов Прэахвихеа, Та Муен Том и Пху Макуа нанесены в ответ на применение Камбоджей тяжелого вооружения по жилым домам и больницам на территории Таиланда. В ведомстве указали, что все истребители благополучно вернулись на место базирования после выполнения задания.