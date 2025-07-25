Кабмин Германии считает признание палестинского государства одним из последних шагов на пути к реализации решения о создании двух стран, заявил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Германии не намерен в краткосрочной перспективе признавать Государство Палестина по примеру Франции. Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Оно по-прежнему считает признание палестинского государства одним из последних шагов на пути к реализации решения о создании двух государств", - отметил он. "Так что оно не планирует в краткосрочной перспективе признавать палестинское государство", - подчеркнул Корнелиус.