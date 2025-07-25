Гендиректор МАГАТЭ считает, что иранским властям следует обеспечить прозрачность своих ядерных объектов

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Иран дал понять представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о готовности возобновить переговоры по своей ядерной программе на техническом уровне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора организации Рафаэля Гросси.

Выступая в Сингапуре, он в том числе заявил, что Ирану следует "обеспечить прозрачность" в отношении своих ядерных объектов и связанной с ними деятельности.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства. 25 июля официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил о подготовке визита в страну делегации МАГАТЭ, который может состояться в ближайшие недели.