По данным издания, признание Государства Палестина поддерживает глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и другие члены британского правительства

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не хочет спешить с признанием Палестины в качестве независимого государства, чтобы не портить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в правящей Лейбористской партии.

"Кир и его высокопоставленные советники блокируют [признание палестинского государства]. Они хотят быть ближе к США", - сказал он. Согласно изданию, администрация Трампа призывает союзников США не признавать Палестину, поскольку это затруднит урегулирование конфликта в секторе Газа.

По данным FT, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми поддерживает признание Государства Палестина одновременно с Францией. Кроме того, за скорейшее признание Палестины выступают другие члены британского правительства, включая главу Минздрава Уэза Стритинга и министра юстиции Шабану Махмуд, и такие видные члены Лейбористской партии, как мэр Лондона Садик Хан и лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 сообщили, что 25 июля Стармер, Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведут телефонные переговоры по ситуации в Газе.

Лейбористская партия вернулась к власти в Великобритании в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. Политическая программа партии включала пункт о признании палестинского государства. В то же время в ней не указывалось, когда это может произойти. Стармер ранее говорил, что Лондон признает Палестину в "подходящее время".