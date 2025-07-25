Две группы расходов — словно сообщающиеся сосуды. Увеличивая траты на армию, США и ЕС снижают их на неимущих, экологию и образование. В международной благотворительности — тот же принцип. Начиная с 2022 года ресурсы для помощи Украине страны Запада выкраивают, перераспределяя бюджеты, предназначавшиеся самым бедным государствам мира. Число затронутых голодом при этом растет.

Саван саванн

Тихая революция в отношениях Запада с глобальным Югом набирает ход, скрытая потоком других новостей. В 2025 году страны Европы объявляют о сокращении помощи беднейшим государствам планеты в пределах ближайших трех — пяти лет: Великобритания — на 40%, Франция — на 37%, Нидерланды — на 30%, Бельгия — на 25%. Разворот США еще более кардинальный и стремительный. Начиная с 1 июля 2025 года Агентство по международному развитию (USAID) фактически прекращает свое существование. Хотя не все его ресурсы тратились на подлинно гуманитарные цели, мировая благотворительность понесла урон. Среди пострадавших — Всемирная продовольственная программа ООН, бюджет которой под воздействием сокращений просел на 40%. "Происходит нечто такое, чего мы никогда не видели, — говорит Жан Ван Веттер, глава бельгийского Агентства по развитию Enabel, — не видели, я думаю, во всей истории международного сотрудничества. Массированное урезание, причем не от одного единственного донора, а сразу от многих". Совокупно потери благотворительных учреждений оценивают в $70 млрд. Это может оказаться поистине гигантской суммой с учетом того, что на каждого спасенного от голода приходится почти символическое финансирование. К примеру, уже одобренное сокращение программы по борьбе с тяжелой острой формой недоедания на $290 млн, по подсчетам журнала Nature, приведет к гибели 369 тыс. детей ежегодно. Доступа к помощи при этом лишатся 2,3 млн детей — на каждого полагалось чуть более $100, но и этого было достаточно, чтобы накормить их.

Во Всемирной продовольственной программе ООН предупреждают, что урезания коснутся стран, в которых раздавать гуманитарную помощь тяжелее всего, — например, охваченных внутренними смутами. В Судане (где противостояние армии и сил быстрого реагирования длится с 2023 года) ожидается закрытие 80% полевых кухонь. В Афганистане сократится число рейсов с продовольствием. Пострадает Нигерия: НКО Helen Keller International уже объявила о сворачивании программы, обеспечивавшей пропитанием 5,6 млн детей, и это для глобального Юга только начало.

Победа над бедными?

Резкий отказ США от оказания гуманитарной помощи породил ожидания, что место американцев могут занять европейцы. "В последние недели Белый дом обращается с жизнями миллионов людей так, как будто это просто бюджетная строчка, переменная в уравнении, — заявила зимой Айша Корайши, президент НКО "Противодействие голоду". — Мы получили уведомления о прекращении продовольственных проектов, приходивших на помощь приблизительно полутора миллионам человек. 797 тыс. из них — недоедающие дети младше пяти лет. […] Мы обращаемся с призывом к Европе сделать смелый шаг вперед, поддержать гуманитарную помощь в бóльших объемах, чем когда-либо, во имя принципов человечности, непредвзятости, самостоятельности".

Призыв этот не мог быть услышан. Не привлекая лишнего внимания, в Старом Свете начали сокращать помощь глобальному Югу задолго до того, как на выборах в США победил Дональд Трамп.

В начале века страны Европы приняли на себя обязательство поднять отчисления на нужды международной благотворительности до 0,7% своего ВВП. Но уже с начала нынешнего десятилетия тенденция развернулась в противоположную сторону. Вместо того чтобы наращивать глобальные гуманитарные расходы, ФРГ в 2023 году снизила их на €1,6 млрд, а в 2024-м — еще на миллиард. В том же году к их сокращению приступили Испания, Италия и Франция. В Великобритании, где победили лейбористы, социальные расходы тем не менее идут вниз. Премьер Кейр Стармер признался, что финансирует военных за их счет. Глобальную помощь неимущим Лондон намерен снизить с 0,5% ВВП до 0,3%, а к концу десятилетия — до 0,23%. Если до этого уровня действительно дойдет, то он станет самым низким за всю историю королевства.

Уничтожение USAID в миниатюре воспроизвел президент Франции Эмманюэль Макрон. В 2025 году в преддверии бюджетного кризиса расходы на далекие страны пошли под нож первыми: единовременно их срезали на треть. Еще более резкие сокращения — в утекших на просторы интернета документах Европейской комиссии. По ним помощь Гаити (самой бедной стране Западного полушария, охваченной беспорядками) снизится с €33 млн до €5 млн, Центрально-Африканской Республике — с €43 млн до €12 млн и так далее.

Последний бросок с юга

Добровольное отступление Запада из удаленных регионов глобального Юга влечет за собой расширение географии голода. Рост числа тех, кому не хватает пропитания, соотносится с восходящими демографическими трендами. В 2022 году население планеты перевалило за 8 млрд. Количество голодающих при этом возрастает с 2019 года в среднем на 15–25 млн человек. В 2023 году их насчитывалось 281 млн, в 2024-м — 295 млн, а в 2025-м — 319 млн. Интерес европейцев и американцев к этим людям — на историческом минимуме, соответствующем смене поколений после распада колониальных империй. Борьба за независимость стран Африки, продлившаяся до середины 1970-х, сопровождалась усилением чувства вины в Старом Свете перед угнетенными народами и культурами. По истечении 50 лет раскаяние от совершенной несправедливости притупилось. Это напрямую затрагивает подход к оказанию гуманитарной помощи. Европейская комиссия разработала обширный план инвестиций в страны третьего мира Global Gateway, но рассматривает вложения как коммерческое предприятие (а также средство сдерживания миграционных потоков). Не сулящая никаких выгод раздача пропитания волей-неволей оттесняется на второй план.

Вот почему само слово "помощь" утрачивает популярность. Глава Государственного департамента Марко Рубио, выступая перед Конгрессом, отчитался о намерении устраниться от модели чистой благотворительности в пользу адресной помощи бедным государствам на то, чтобы научиться обеспечивать себя самостоятельно. Тот же подход у европейцев: смещение от грантов на смягчение последствий бедности на взаимные коммерческие проекты. От благотворительности теперь ждут, что она принесет благо обеим сторонам, а значит, должна быть расчетливой.

Те же и Зеленский

Среди этих неутешительных известий имеется единственное исключение, защищенное даже на случай худших катаклизмов. Украина Зеленского, общие траты на которую с 2022 года оцениваются в $300 млрд. США, в прошлом уже выделившие Киеву около $57 млрд невоенной помощи, настаивают, чтобы в дальнейшем основную тяжесть несла Европа, и в этом находят понимание. После прихода Дональда Трампа к власти расходы государств ЕС на украинские нужды заметно увеличились — и, судя по всему, это не предел.

Уже начиная с 2022 года страны Европы использовали заранее сверстанные статьи своих бюджетов на благотворительность, чтобы оказать срочную помощь Киеву, то есть перенаправляли средства для беднейших стран на помощь украинцам. Чем дальше, тем более эта конкуренция усугубляется, ведь лишних денег ни у кого нет. На то, чтобы победителем из гонки вышел Зеленский, работают мировые СМИ. Гражданский конфликт в Судане признается худшей гуманитарной катастрофой на планете, но время, уделяемое ему в эфире, несопоставимо с тем, которое отводится Украине, — то же касается гражданских войн в Мьянме и ранее в Эфиопии.

Последовательный уход Запада из переставших его интересовать мест теоретически открывает дорогу Китаю. Однако опыт двух предыдущих десятилетий настраивает на скептический лад. Широкая кредитная линия, открытая Пекином правительствам беднейших стран, в 2020-е сменилась разборчивым отношением. В КНР не готовы помогать без ограничений. Это может означать, что страны, стоящие на грани голода, останутся со своими проблемами один на один.

Игорь Гашков