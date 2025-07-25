Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Трампом возможность встречи в Стамбуле

Президент Турции допустил, что разговоры с российским и американским коллегами пройдут в течение этой недели

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах поговорить по телефону с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможности встречи лидеров по Украине в Стамбуле.

"Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому", - сказал он журналистам, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 23 июля.

По словам Эрдогана, глава МИД Турции Хакан Фидан по его поручению участвовал в переговорах, которые прошли во дворце Чираган. "Встречу от моего имени в Чирагане вел мой министр иностранных дел", - сказал турецкий президент, добавив, что сам принял украинскую делегацию в Анкаре до ее вылета на переговоры в Стамбул.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.