Минобороны Камбоджи сообщило, что войска страны отразили атаку противника

ХАНОЙ, 25 июля. /ТАСС/. Интенсивные боевые столкновения вспыхнули в зоне конфликта на границе Камбоджи и Таиланда. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Камбоджи.

Как рассказали в военном ведомстве, "ожесточенные столкновения" произошли между камбоджийскими и тайскими военными силами в районах исторических храмов Такрабей и Тамоантхом недалеко от границы, поскольку "тайские войска начали интенсивное наступление в очевидной попытке захватить контроль над этими объектами". Камбоджийские войска, как сообщается, "ответили быстро и решительно, отразив атаку оборонительными маневрами и ответным огнем".

В то же время поступали сообщения о массированных обстрелах на других участках границы в провинции Прэахвихеар, в зоне конфликта происходила артиллерийская перестрелка, сообщила газета "Khmer Times".

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

24 июля на границе двух стран вспыхнули новые вооруженные столкновения в приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Такрабей, Тамоантауч и Тамоантхом, вопрос о принадлежности территорий вокруг которых Камбоджа в начале июня 2025 года передала для юридического урегулирования в Международный суд ООН. Таиланд с таким шагом Камбоджи не согласился и в одностороннем порядке закрыл со своей стороны все пограничные переходы на совместной границе, вынудив Пномпень пойти на аналогичные ответные действия.