В восьми провинциях Таиланда ввели военное положение

В документе командования пограничной обороны говорится, что принятая мера необходима "для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда"

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Командование пограничной обороны Таиланда в провинциях Чантхабури и Трат объявило военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление.

В документе говорится, что принятая мера необходима "для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда" и вступает в силу немедленно.

Столкновения между военнослужащими Камбоджи и Таиланда произошли утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в районе камбоджийской провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для нанесения ударов. Пномпень подтвердил, что действует в интересах самообороны. Как сообщил Минздрав Таиланда, по меньшей мере 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли, еще 46 человек ранены. Дипломатические миссии России в обеих странах рекомендовали соотечественникам избегать поездок к границе двух конфликтующих государств.