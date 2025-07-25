Трамп: США намерены обсуждать с Россией перспективы ядерного разоружения

Президент Соединенных Штатов назвал проблемой для всего мира скорое истечение ДСНВ

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя по просьбе ТАСС перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Это не тот договор, истечения которого вы хотите", - отметил Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома. "Мы начинаем работать над этим", - заверил он, не вдаваясь в детали.

"Это проблема для мира", - подчеркнул глава американской администрации, имея в виду предстоящее истечение срока действия ДСНВ.